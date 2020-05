Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der A 96 verletzt

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Dienstag gegen 20 Uhr ein Autofahrer auf der Autobahn 96 gegen zwei Leitplanken gefahren. Der 56 Jahre alte Fahrer war laut Polizeibericht in Richtung Lindau unterwegs, als er auf Höhe von Wangen die linke Leitplanke streifte. In der Folge lenkte er stark nach rechts und prallte gegen die rechte Leitplanke. Von dort wurde er abgewiesen und prallte abermals gegen die Mittelleitplanke, bevor er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam.

Der Fahrer erlitt durch den Unfall mehrere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Mercedes entstand ein Schaden von etwa 40 000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf 5500 Euro geschätzt.