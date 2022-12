In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter laut Polizeibericht in der Gegenbaurstraße einen grauen Audi an allen Seiten zerkratzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche Auffälliges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen zu melden.