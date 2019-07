Unbekannte haben am Dienstag in der Zeit von 12.30 bis 13.45 Uhr einen in der Wangener Spitalstraße im Bereich der Einmündung Hafnergasse geparktes Auto beschädigt. Am Fahrzeug wurde mit einem Gegenstand die Motorhaube zerkratzt.

Der Schaden am Auto beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840.