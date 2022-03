Auto weicht aus und stößt mit Gegenverkehr zusammen

Weil er das Bremsmanöver seines Vordermannes zu spät erkannte, ist ein Autofahrer am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Landesstraße zwischen Wangen und der Autobahn-Anschlussstelle Wangen-Nord in den Gegenverkehr ausgewichen und hat dort einen Verkehrsunfall verursacht.

Der vorausfahrende Autofahrer wollte laut Polizei kurz nach der Anschlussstelle auf einen Parkplatz abbiegen, was der 44-jährige Skoda-Fahrer übersah. Beim Ausweichen streifte er den Opel einer entgegenkommenden 42-Jährigen, die in Richtung Ravensburg unterwegs war. Diese wurde durch die Kollision leicht verletzt. An ihrem Wagen entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, während sich dieser am Skoda auf rund 5000 Euro beläuft. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.