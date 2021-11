Auto überschlägt sich auf A96

Bei einem Unfall auf der A96 hat sich am Donnerstag ein Auto überschlagen. Dabei sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 36 Jahre alter Citroen-Fahrer in Fahrtrichtung Memmingen unterwegs, als er auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg abgelenkt wurde und ruckartig nach links lenkte.

Sein Wagen geriet dadurch ins Schleudern und prallte gegen das Heck eines Anhänger-Gespanns.

Auto kommt ins Schleudern und überschlägt sich

Im Anschluss schleuderte der Citroen nach rechts, kam von der Straße ab und überschlug sich im Grünstreifen. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Dem Fahrer des Pkws mit Anhänger, bei dem es sich um einen Fahrschüler handelte, gelang es, sein Gespann sicher auf dem Seitenstreifen anzuhalten.

Zwei Personen verletzt

Der Fahrlehrer, der währenddessen auf dem Beifahrersitz saß, klagte nach der Kollision über Schmerzen und wurde, ebenso wie der Fahrer des Citroen, zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Anhänger des Fahrschulwagens dürfte sich indessen auf etwa 2000 Euro belaufen. Der Verkehr auf der A96 war durch den Unfall nur gering beeinträchtigt.