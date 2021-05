Rund 7 000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Max-Fischer-Straße in Wangen entstanden. Ein 76 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachtete laut Polizei die Vorfahrt einer von rechts aus dem Jörg-Wizigmann-Weg kommenden 26-jährigen Lkw-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.