Auto rammt bei Unfall Hauseck

Um einen Zusammenstoß mit einem Dacia zu verhindern, ist am Dienstag kurz nach 13 Uhr eine VW-Fahrerin beim Ausweichen in ein Hauseck in der Pfannerstraße geprallt. Das teilt die Polizei mit. Der 64-jährige Dacia-Fahrer wollte sich in die Kreuzung von der Karl-Speidel-Straße kommend hineintasten. Den VW der Frau erkannte er im letzten Moment und bremste, weshalb es zu keiner Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die VW-Lenkerin wich ihrerseits nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und fuhr dabei gegen das Haus. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An ihrem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, der Sachschaden am Haus wird auf etwa 15000 Euro beziffert.