Auto prallt in Leitplanke

Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Mittwoch gegen 19.45 Uhr laut Polizeibericht der 47-jährige Fahrer eines Dacia mit seinem Auto infolge von Aquaplaning ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug prallte zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord zunächst gegen die rechte Leitplanke, bevor es anschließend mit der Mittelleitplanke kollidierte. Während an dem Dacia ein Totalschaden in Höhe von etwa 10000 Euro entstand, blieb der 47-Jährige unverletzt. Um das Fahrzeug kümmerte sich ein Abschleppdienst.