Auto prallt bei Schomburg in Leitplanke

Unverletzt blieb ein 18-jähriger Toyota-Fahrer, als er am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Primisweiler und Schomburg in eine Leitplanke geprallt ist. Laut Polizei kam der junge Mann mit seinem Wagen zunächst nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand zusammen. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.