Am Waldparkplatz beim See bei Karsee haben Unbekannte am Sonntag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr Eier auf ein Auto geworfen. Das teilt die Polizei mit. Nach der Reinigung des Wagens stellte der Besitzer Schäden im Lack fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.