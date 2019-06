Unbekannte haben am Dienstag in der Zeit zwischen 21.30 und 23 Uhr auf einem Parkplatz im Scherrichmühlweg ein weißes Auto der Marke Nissan mit Ravensburger Kennzeichen zerkratzt. Das Fahrzeug weist laut Polizei Kratzer auf der Motorhaube sowie am vorderen linken Kotflügel auf. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522 / 9840 beim das Polizeirevier Wangen zu melden.