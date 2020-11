Auto in Wangen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Vermutlich durch einen Böllers ist am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr in der Franz-Walchner-Straße in Wangen ein abgestellter VW Polo beschädigt worden. Ein Zeuge meldete der Polizei einen lauten Knall und eine Rauchwolke, wie die Polizei mitteilt. Am Auto befand sich ein Loch am Türgriff der Fahrertür. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefonnummer 0751 / 8033333.