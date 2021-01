Auto gerät ins Rutschen

Nicht unerheblicher Sachschaden von rund 12 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 5.30 Uhr auf dem Parkplatz Am Klösterle in Wangen entstanden.

Beim Einfahren in den Parkplatz geriet der 41-jährige Fahrer eines Opel auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und beschädigte einen ordnungsgemäß abgestellten VW Polo auf dessen gesamter Länge. Das teilt die Polizei mit.