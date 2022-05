Auto fährt in Wangen gegen Mofa und flüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Wangen nach einem Unfall in der Zeppelinstraße von Wangen. Der bislang unbekannte Autofahrer hatte am Montagabend kurz vor 18 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma ein abgestelltes Mofa touchiert. Dabei entstand an dem Zweirad und an zwei Helmen ein Schaden in Höhe von rund 700 Euro, wie die Polizei berichtet. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Um Hinweise unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 bittet die Polizei.