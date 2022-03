In die Leitplanke gefahren ist ein Autofahrer am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr auf der A 96 in Richtung Lindau.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der Fahrer Auf Höhe der Anschlussstelle Wangen-Nord mit seinem VW nach links und touchierte die Leitplanke. Bei der Kollision entstand an der Leitplanke ein Schaden von etwa 2000 Euro, während sich dieser am VW auf etwa 10 000 Euro belaufen dürfte. Der Fahrer blieb unverletzt.