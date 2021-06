Auto brennt auf der A 96 bei Wangen aus

Ein Pkw ist am Freitagabend auf der A 96 in der Nähe der Behelfsausfahrt Neuravensburg ausgebrannt. Ursache dürfte nach Angaben der Polizei ein Motorschaden sein.

Als die Feuerwehr um kurz nach 22 Uhr an der Ausfahrt ankam, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die beiden Insassen hatten das Auto zum Glück aber noch rechtzeitig verlassen können. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Auch muss jetzt noch begutachtet werden, ob durch die Hitzeentwicklung des Feuers Schäden an der Fahrbahnoberfläche entstanden sind.