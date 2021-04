Auto bleibt in Mauer stecken

Ein Verkehrsunfall im Gehrenbergweg in Wangen hat am Mittwoch gegen 12 Uhr einen Feuerwehreinsatz nach sich gezogen. Das teilt die Polizei mit.

Demnach sah sich eine 84-jährige Autofahrerin wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs gezwungen, auszuweichen. Dabei lenkte sie zu weit nach rechts und fuhr gegen eine Grundstücksmauer und einen Zaun. Das Auto blieb auf der Mauer stecken, wodurch der Unterboden derart beschädigt wurde, dass eine größere Menge Öl austrat.

Die Freiwillige Feuerwehr Wangen rückte mit drei Einsatzkräften an, um die Fahrbahn abzustreuen. Das Auto wurde indes durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Der Sachschaden an der Mauer und am Zaun wird auf rund 3000 Euro beziffert. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.