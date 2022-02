Auto beschädigt und geflüchtet

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 12.45 Uhr an einem auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums in der Siemensstraße abgestellten Mitsubishi hinterlassen hat. Der Beschädigung zufolge dürfte der Schaden durch eine aufgestoßene Fahrzeug-Tür entstanden sein. Der Verursacher suchte das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Wangen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07522 / 98 40 entgegen.