Vermutlich beim Aussteigen aus dem Pkw hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellten VW Golf beschädigt. Der Wagen war in der Zeit neben einem Parkhaus abgestellt. Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Beschädigung in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/984-0 entgegen.