Der Kabarettist Leibssle alias Eckhard Grauer ist mit dem Schwäbischen Kabarett „Freilch! Im Gegenteil sogar!“ am Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede zu Gast.

„Seine Treffer sitzen und verraten mehr als man es herkömmlichen Bauernschläue zuschreiben könnte. Da bleibt auch hinterher etwas zum Nachdenken“, geht aus der Pressemitteilung hervor. Leibssle philosophiert über die Entstehung von Württemberg, die Gefahren im Kreisverkehr, warum Männer Fleisch essen müssen, oder was die erste Giraffe dieser Welt mit Politik zu tun hat. Leibssle ist sich sicher: Wer nachdenkt, ist zu spät dran. Also macht er sich auf, vorzudenken.

Zum Beispiel, warum es nicht schlimm ist, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Oder weshalb Veganer die wahren Tiersklavenhalter sind. Und warum man heutzutage alles „ohne“ kriegt, dafür aber das Doppelte bezahlt. Leibssle poltert und charmiert, gibt zu und lehnt ab, teilt aus und nimmt ein. Es gelingt ihm laut Mitteilung, von den Schwaben und ihren Eigenheiten zu erzählen, ohne auf Spätzle- und Trollingerklischees herumzureiten. Dabei lässt er sich seine Meinung auch nicht von übertriebener Kenntnis der Sache verhageln. Denn schließlich weiß er: „So lange ich die Wahrheit nicht kenne, kann ich nicht irren!“

Eckhard Grauer lasse im neuen Programm den schwäbischen Binnenphilosophen bisweilen böse über sein Gewässerufer hinausrudern, gründele im Schlamm der Fake News, rüttele an den Ankern überzeugter Eitelkeiten und stocke in den Untiefen der Expertenmeinungen. Dabei verliere sich auch in den Seitenarmen nie seine Präsenz. Er bleibe authentisch, schwäbisch, echt - und saukomisch, heißt es abschließend.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522/74211, Reservierungen sind möglich bei Maria Neumann per E-Mail an maria.neumann49@t-online.de, unter Telefon 07522/29131, über www.reservix.de. Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café, Zunfthausgasse 9/1, ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522/913627 erreichbar.