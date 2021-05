Auszeichnung für vorbildliche Jugendarbeit

83 Clubs aus Baden-Württemberg bekommen eine finanzielle Prämie. Denn sie gehören zu den Siegern beim Lotto-Sportjugend-Förderpreis 2020 und werden mit Einzelpreisen bis zu 7500 Euro für ihre vorbildliche Jugendarbeit ausgezeichnet. Die neun Preisträger aus der Region Donau-Oberschwaben-Bodensee lauten: Marine Verein Wangen, Pferdesportverein Aulendorf, PSG Friedrichshafen, Reitergruppe Hofs Leutkirch, SG Griesingen, SG Niederwangen, SSV Ulm 1846 Kindersportschule, TC Langenargen und TC Wangen im Allgäu.

Noch weiß aber keiner der Gewinner, wie viel Geld in die eigene Kasse wandert. Die genauen Platzierungen werden erst bei der geplanten Preisverleihung am 24. Juli im Europa-Park in Rust verkündet. „Auf die regionalen Preisträger warten Geldbeträge zwischen 500 und 2000 Euro“, erläutert der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW). Gekürt werden aber auch drei Landessieger, an die insgesamt 15 000 Euro ausgeschüttet werden. Für beispielgebende Aktionen in der Corona-Pandemie vergab die Jury zehn Sonderpreise, dotiert mit jeweils 1000 Euro. Alle eingeladenen Vereinsvertreter erhalten zudem freien Eintritt in den Freizeitpark.

556 Bewerbungen

Die Preisträger dürfen sich glücklich schätzen, zu den Siegern zu gehören. 556 Bewerbungen lagen der Jury in diesem Jahr vor – so viele wie nie zuvor. Fasziniert von der Vielzahl der Einreichungen sagte LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis: „Es ist toll zu sehen, wie viel Arbeit in den Vereinen geleistet wurde und wird. Insbesondere wie dieses herausragende Engagement zur allgemeinen Daseinsvorsorge beiträgt, ist bewundernswert – gerade in der aktuellen Lage. Der Förderpreis würdigt dieses herausragende Engagement der Sportvereine in Baden-Württemberg.“ Menzer-Haasis freute es außerdem, dass die anlässlich der aktuellen Situation ins Leben gerufene Kategorie zu Projekten während der Corona-Pandemie unter den Bewerbern großen Zuspruch fand. „Was besonders schön zu sehen ist, sind die vielen Projekte, die gerade jetzt in dieser schweren Zeit dazu geführt haben, die Generationen enger zusammenzubringen. Die gesellschaftsstiftende Kraft des Sports ist einfach wunderbar.“

Georg Wacker, Geschäftsführer der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, äußerte sich ebenfalls begeistert. Ihm fiel insbesondere die Vielfalt der Bewerbungen auf. „Die Preisträger beweisen mit ihrem Einsatz und ihrer Kreativität, wie sehr der Sport die Menschen bewegt.“ Das Engagement unterstütze Lotto mit dem Sportjugend-Förderpreis gerne: Seit 1998 schreibt das Unternehmen den Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der baden-württembergischen Sportjugend und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport aus.

Prämiert werden mit dem Lotto-Sportjugend-Förderpreis Aktionen der Vereinsjugendarbeit der vergangenen zwei Jahre, in dieser Runde Projekte aus den Jahren 2019 und 2020. Facettenreiche Bewerbungen aus der Jugendarbeit – vom Engagement für die Gesellschaft und das Gemeinwohl über Partizipation von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten – werden ausgezeichnet.