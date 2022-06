Ausschreitungen bei Fernbus-Kontrolle

Bei der Kontrolle eines Fernbusses am ehemaligen Bahnhof von Ratzenried bei Ahegg kam es zu Ausschreitungen. Polizisten des Verkehrsdienstes Kißlegg stellten laut Mitteilung mehrere Personen einer Familie fest, die unerlaubt nach Deutschland eingereist waren. Ein Teil der Betroffenen verhielt sich laut Polizeibericht bei der Kontrolle unkooperativ und verweigerte die Mitwirkung. Ein 38-Jähriger, der für weitere Maßnahmen mit einem Streifenwagen auf das Polizeirevier gebracht werden sollte, leistete bis zum Einsteigen in das Fahrzeug mehrfach Widerstand gegen die Polizisten und muss nun neben einer Anzeige wegen des unerlaubten Aufenthalts auch mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Eine 21-jährige Familienangehörige wird wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Sie wollte den 38-Jährigen verteidigen und schlug einen Beamten. Außerdem spuckte sie in Richtung der Polizisten und bewarf den Streifenwagen mit Kies.