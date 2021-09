Ausflugsfahrt ins Wurzacher Ried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein faszinierender Blick in die Geschichte eröffnete sich der Besucherschar aus Wangen bei der Erkundung des Naturschutzgebietes Wurzacher Riedes mit dem Torfbähnle und dem Besuch im Torfmuseum.

Die Entstehung des ca. 18 Quadratkilometer großen heutigen Wurzacher Riedes geht zurück auf die Würmeiszeit, als der nach Norden vordringende Rheingletscher seine Endmoräne ablagerte und den dortigen Schmelzwasser-Stausee abriegelte. Schwimmblattpflanzen besiedelten den flachen See, sie starben ab, wurden durch Sauerstoffmangel am Seegrund nicht zersetzt und bildeten Torf. Im Laufe der Jahrtausende füllte sich das Gewässer allmählich auf, die Moorentwicklung begann.

Der größte Teil des Riedes ist Hochmoor. Hochmoore entstehen durch das Wachsen von Torfmoosen, die sich ausschließlich vom Regenwasser ernähren. An der Basis sterben sie ab und bilden Torf. Bei einem Wachstum pro Jahr von einem Millimeter liegt man in 1.000 Jahren bei einem Meter. Die zehn Höhenmeter des Wurzacher Hochmoores verweisen auf ihren Anfang am Ende der Wurmeiszeit vor 10.000 Jahren.

In früheren Jahrhunderten nutzten die Menschen das Moor als wohnortnahe Ressource für Brennmaterial.

Durch Anlage von nicht weniger als 224 km langen Entwässerungskanälen wurde der Grundwasserspiegel abgesenkt, um so besten Torf für die Bestückung der heimischen Öfen zu gewinnen. So entstand der „Stuttgarter See“, ein Relikt des Torfabbaus nach dem 1.Weltkrieg und 2. Weltkrieg, als die Schwabenmetropole an Energiemangel litt. Das Jahr 1963 markiert den Schlusspunkt jeglicher wirtschaftliche Nutzung des Moores.

Kaum vorstellbar, doch ab 1942 flogen täglich Dutzende Kampfflieger über das Wurzacher Ried. Die jungen und oft wenig erfahrenen Piloten der deutschen Wehrmacht nutzten die Moorlandschaft als Versuchsgelände für den Abwurf der Bombenlast. Betonattrappen mit dem identischen Gewicht und der Form einer „scharfen“ Bombe sollten Erfahrungen vermitteln im Anflug von Zielpunkten zur Erhöhung der Treffsicherheit im Ernstfall.