Ausbildungsstart bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben

13 neue Auszubildende und Studenten haben am 2. September ihre Ausbildung bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) begonnen. Bereits vier Tage zuvor haben Vorstandsmitglied Werner Mayer und Ausbildungsleiterin Anja Fürst die neuen Azubis und Studenten mit ihren Eltern in die Bank zu einem ersten Kennenlernen eingeladen, teilte die VBAO mit. Die angehenden Banker haben sich für unterschiedliche Ausbildungswege entschieden. Von der Ausbildung als Bankkaufmann, teilweise mit Zusatzqualifikation Finanzassistent, zum Immobilienkaufmann bis hin zu einem Studium zum Bachelor of Arts in den Bereichen BWL-Bank und BWL-Dienstleistungsmanagement bietet die VBAO ihren Auszubildenden und Studenten eine Vielzahl an Möglichkeiten. „Aktuell beschäftigen wir in der Region Allgäu-Oberschwaben rund 450 Mitarbeiter. Es freut uns sehr, dass nun dreizehn junge Kollegen hinzugekommen sind. Schon heute bin ich gespannt, wie Sie Ihren Weg gestalten“, so Werner Mayer laut Pressemitteilung. Im Rahmen eines Outdoorseminares erlebten die angehenden Banker zusammen mit den 25 weiteren Auszubildenden und Studenten der VBAO wie es ist, in einem starken Team zusammen zu arbeiten. „Das ist der Grundstein für ein erfolgreiches Miteinander bei uns in der Bank. Auch während der Ausbildungszeit bieten wir den jungen Menschen eine Vielzahl an Seminaren und Entwicklungsmöglichkeiten“, so Ausbildungsleiterin Anja Fürst. Foto:VBAO