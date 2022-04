Ausbau der L 333 bei Primisweiler läuft – Verkehr wird umgeleitet

Der Ausbau des teilweise engen und unübersichtlichen Streckenabschnitts der L 333 zwischen Pflegelberg und Primisweiler hat begonnen. Auf der Südseite der Strecke wird dabei ein Radweg angelegt. Ziel sei es, die Gesamtmaßnahme bis Dezember 2022 abzuschließen, teilt das Regierungspräsidium (RP) weiter mit.

Die Bauarbeiten laufen demnach in zwei Abschnitten. Zunächst erfolge der Ausbau der L 333 sowie die Herstellung des Radwegs. Währenddessen ist die L 333 zwischen Primisweiler und Pflegelberg voll gesperrt. Der Verkehr von Primisweiler wird über die K 8002 nach Schomburg und Haslach sowie über die K 7701 nach Neukirch und umgekehrt geführt. Die Einmündung der K 8002 bei Pflegelberg in Richtung Neuravensburg bleibt vorerst befahrbar. In diesem Bauabschnitt wird auch die Ortsdurchfahrt von Primisweiler erneuert. Über den genauen Beginn dieser Arbeiten will das RP noch gesondert informieren. Im zweiten Bauabschnitt erfolgt die Fertigstellung der L 333 in Richtung Neukirch und der Anschluss des Radwegs über die neue Argenbrücke an das bestehende Radwegnetz. Die Arbeiten sollen im Herbst 2022 beginnen.