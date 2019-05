Auftakt der Abschlussprüfungen an der Wangener Realschule

An der Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen haben am Dienstag für 122 Schüler die schriftlichen Abschlussprüfungen begonnen. Den Auftakt bildete laut Mitteilung die Prüfung im Fach Deutsch.

Hierbei konnten die Schüler aus vier Themenbereichen wählen. Dies beinhaltet Lyrik (Gedichtinterpretation), Prosa anhand einer Kurzgeschichte und einen Schreibanlass zur diesjährigen Literatur, „Mano – Der Junge, der nicht wusste wo er war“. Außerdem erarbeiteten die Schüler während des Schuljahrs ein Kompendium zur Thematik „Umgangsformen – nur Relikte aus früheren Zeiten?“. Am Freitag findet darauffolgend die schriftliche Prüfung im Fach Mathematik statt und am Dienstag wird mit der Englischprüfung die Phase der schriftlichen Prüfungen abgeschlossen, so die Schule.