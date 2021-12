Auffahrunfall verursacht Auffahrunfall in Wangen

Sachschaden von mehr als 10 000 Euro hat eine Karambolage von drei Fahrzeugen am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Ravensburger Straße in Wangen gefordert. Alle drei Unfallbeteiligten blieben unverletzt, wie die Polizei berichtet.

Ein 75-jähriger Kia-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 29-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Sprinter auf. Ein 36-jähriger Opelfahrer wiederum konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Sprinters. Dieser krachte aufgrund der Wucht der Kollision erneut gegen den Kia.