Auffahrunfall mit drei Autos

Zu spät hat eine 40-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen einen 34-jährigen Autofahrer bemerkt, der in Wangen an einer Ampel an der L 320 bremste. Bei dem Aufprall auf das Fahrzeug ihres Vordermannes wurde dessen Auto auf einen weiteren Pkw geschoben. Alle drei Beteiligten blieben laut Polizei unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 14 000 Euro. ´