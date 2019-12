Eine leicht Verletzte und Sachschaden von rund 10 000 Euro hat am Montag gegen 13 Uhr ein Auffahrunfall in der Isnyer Straße gefordert.

Der 18-jährige Fahrer eines VW hatte die Isnyer Straße laut Polizei stadtauswärts befahren und hatte in Höhe des Max-Planck-Wegs zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 44-jährige Autofahrerin am dortigen Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten musste. Nach dem Aufprall auf das Fahrzeug der Frau klagte diese über leichte Schmerzen in einem Bein.