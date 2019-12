Auffahrunfall: Frau verletzt sich leicht

Eine leichtverletzte Frau und Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro hat ein Auffahrunfall am Montagnachmittag gegen 13 Uhr in der Isnyer Straße von Wangen gefordert. Laut Polizeibericht war ein 18-jähriger VW-Autofahrer auf der Isnyer Straße in Richtung Isny unterwegs. Auf Höhe des Max-Planck-Wegs bemerkte er zu spät, dass eine vorausfahrende 44-jährige Autofahrerin am dortigen Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten musste. Nach dem Aufprall auf das Fahrzeug der Frau klagte diese über leichte Beinschmerzen.