Auffahrunfall endet mit zwei leicht Verletzten

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Mauthausstraße und B32 zwischen Schwarzenberg/Hergatz und Wangen ereignet.

Ein PKW-Fahrer befuhr nach Polizeiangaben in Richtung Bundesstraße. An der dortigen Einmündung musste er aufgrund des Verkehrs auf der B32 anhalten. Der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs übersah dies, wohl aus Unachtsamkeit. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt etwa 10 000 Euro. Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges sowie seine Beifahrerin erlitten jeweils leichte Verletzungen.