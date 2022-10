Auffahrunfall bei Wangen fordert zwei Verletzte

Ein mittelschwer verletzte und eine leicht verletzte Person sowie ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20 000 Euro sind laut Polizeibericht die Bilanz eines Auffahrunfalls am späten Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr auf der Kreisstraße K 8002.

Ein 64 Jahre alter Audifahrer wollte zwischen Primisweiler und Hiltensweiler auf Höhe des Mittelseewegs nach rechts abbiegen. Wegen eines Sattelzugs, der den Einmündungsbereich blockierte, musste der 64-Jährige anhalten. Ein nachfolgender 45-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation und hielt hinter dem Audi an. Eine 90-jährige Skodafahrerin, die in derselben Richtung unterwegs war, sah die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Dieses wurde zunächst auf den Audi geschoben und stürzte durch die Wucht des Aufpralls nach links in den dortigen Acker. Danach stieß der Skoda mit dem Heck des Audi zusammen.

Der 45-jährige Motorradfahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, die leichten Verletzungen der 90-Jährigen wurden vor Ort ambulant behandelt. Sowohl das Motorrad als auch der Skoda mussten abgeschleppt werden.