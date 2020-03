Auffahrunfall aus Unachtsamkeit

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag in der Leutkircher Straße in Wangen ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 14 000 Euro entstanden. Verletzt wurde laut Polizeibericht niemand.

Gegen 14.30 Uhr musste eine stadtauswärts fahrende Frau mit ihrem Opel anhalten, weil vor ihr ein Auto nach links in einen Hofraum abbog. Hinter der 56-Jährigen kam ein VW Golf, dessen Fahrerin dem Opel aus Unachtsamkeit ungebremst ins Heck krachte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10 000 Euro. Den Schaden an dem VW Golf schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.