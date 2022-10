Auf und Ab beim Heimspieltag der MTG-Basketballer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 16. Oktober, fanden in der Praßberghalle zwei Spiele statt. Zuerst spielte um 12 Uhr die U18 gegen den TSB Ravensburg 2. Das erste Viertel verlief noch ausgeglichen und endete mit 13:12 für Wangen. Im zweiten Viertel drehte Rigobert Yankmak auf, klaute wiederholt den Ball und kam so zu einfachen Körben. 14 seiner 18 Punkte erzielte er im zweiten Spielabschnitt. Mit 45:21 ging es in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte ging es erst einmal darum, allen Spielern zu Punkten zu verhelfen, was bereits im dritten Viertel gelang. Im Schlussabschnitt konnte noch ein wenig mit den Aufstellungen experimentiert werden. Am Ende stand ein 79:42 für die MTG, für die aufliefen: Moses Keller (23 Punkte), Rigobert Yangmak (18), Jules Gaillard, Javier Vazquez Linares (je 10), Teofil Hristovski, Tim Mayländer (je 5), Aron Knoll (4), Noah Mangler und Joel Welde (je 2).

Um 17 Uhr traten die Herren zu ihrem ersten Heimspiel gegen die TSG Ehingen an. In der vergangenen Saison hatte man sich bereits zwei enge Partien geliefert, ähnlich verlief auch dieses Spiel. Die Wangener hatten in der ersten Halbzeit die Oberhand und führten zur Halbzeit mit 33:28. Im dritten Viertel verließ sie das Wurfglück aber komplett. Es dauerte mehr als sechs Minuten, bis die ersten Punkte der zweiten Hälfte gelangen. Dies nutzten die Gäste aus Ehingen aus und zogen vor dem Schlussviertel auf 48:41 davon. Im letzten Viertel kämpften sich die Wangener noch etwas heran, zum Ausgleich oder Führungswechsel reichte es aber nie. Am Ende stand ein 53:62 aus Sicht der MTG, die mit folgender Aufstellung antrat: David Kempter, Tom Wiedemann (je 12 Punkte), Markus Hahnel, Oliver Wetschorek (je 9), Thomas Abt (5), Marco Cipriano (4), Dennis Haug (2).