Auf Thiermann-Haase folgt Rusch: Wechsel in Wangens Rat vollzogen

Auf Patricia Thiermann-Haase folgt Jörg Rusch. Dieser Wechsel in der CDU-Fraktion des Wangener Gemeinderats ist nun vollzogen. Das Gremium beschloss dies einstimmig.

Thiermann-Haase hatte ihren Rückzug aus dem Stadtparlament mit der familiären Situation begründet. CDU-Fraktionschef Mathias Bernhard konkretisierte: Sie erwarte im August ein weiteres Kind und wolle sich deshalb aus der Kommunalpolitik zurückziehen.

Diese Schritt muss aber nicht für alle Zeiten gelten, betonte Bernhard. Er freue sich, wenn sich Patricia Thiermann-Haase künftig einmal wieder zur Wahl stellen wolle. Auch OB Michael Lang stellte diese Möglichkeit in Aussicht.

Bernhard wie Lang begrüßten Nachfolger Jörg Rusch als „bekanntes Gesicht“. Rusch hatte bei den Kommunalwahlen 2019 den Wiedereinzug in den Gemeinderat knapp verpasst und war auf der CDU-Liste in der Kernstadt nun erster Nachrücker. Rusch wird in den Ausschüssen die Funktionen von Thiermann-Haase übernehmen. Auch das beschloss das Gremium einstimmig.