Auf den Spuren eines jüdisch-katholischen Ehepaares

Noch bevor die Corona-Pandemie das kulturelle Leben lahmlegte, hat die Schriftstellerin Claudia Scherer die Familiengeschichte des jüdisch-katholischen Ehepaares Seelos während der Nazizeit in Wangen zu Tage gefördert.

Sie legt nun ihre Geschichte einer Spurensuche der Öffentlichkeit vor. In Zeiten zunehmender rassistischer und antisemitischer Straftaten soll an diese Menschen erinnert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Autorin.

Frau Lucie Johanna Seelos, geborene Marx, litt als Jüdin, die zum katholischen Glauben ihres Ehemannes Dr. Albert Seelos, Zahnarzt, konvertiert war, unter den Schikanen der Nazis. So konnte sie längere Zeit das Haus am Martinstorplatz 2, wo sie viele Jahre ihre Wohnung und die Praxis hatten, nicht mehr verlassen, immer in Angst vor Deportation. Von 1941 an war sie wie alle Juden und Jüdinnen im Reich gezwungen, den Judenstern zu tragen.

Ausgangspunkt ihrer Recherche war für Claudia Scherer ein Ess-Service, das ihre Mutter in den dreißiger Jahren von Frau Seelos zum Abschluss ihrer Lehre als Zahnarzthelferin als Geschenk erhalten hatte und das sie bis an ihr Lebensende respektvoll aufbewahrte. Das Buch entstand in regem Austausch mit den Enkeln der Familie Seelos, die dafür auch Fotografien zur Verfügung stellten. Eingeflossen sind ebenfalls Gespräche mit älteren Wangenerinnen über das Leben der Familie Seelos in Wangen während dieser Schreckensjahre.