Auf den Spuren der Zeitungsgeschichte

Wer neugierig auf die Geschichte des Buchdrucks und die Historie der „Schwäbischen Zeitung“ in Wangen ist, sollte am Sonntag, 15. Mai, dem Internationalen Museumstag, das Stadtmuseum besuchen.

Es gab nur zwei Kleinstädte, die im 17. Jahrhundert über eine eigene Zeitung verfügten, schreibt der Altstadt- und Museumsverein in einer Presseinformation. Das waren Altdorf bei Weingarten und Wangen im Allgäu. Im Jahre 1650 wurde die erste Zeitung in Leipzig herausgegeben. Bereits 1667 hatte der Buchdrucker Johan Hüpschlin eine Zeitung in Wangen publiziert. Allerdings musste er sich 1672 nach Vorarlberg absetzen, da er sich mit seiner Druckerei hoch verschuldet hatte. Auch Gutenberg verschuldete sich Mitte des 15. Jahrhunderts. Die Kosten für die Einrichtung einer Druckerei, die Maschinen und die Schriftsätze bzw. Lettern waren enorm.

Erst um 1825 bekam Wangen wieder eine Druckerei. Am 1. April 1825 erschien das „Wochenblatt für den Oberamtsbezirk Wangen“. Raphael Schnitzer, Sohn des Buchbinders Philipp Schnitzer, holte sich im Februar 1825 dafür die königliche Erlaubnis vom Württembergischen König. Diese Druckerei wurde später von Josef Walchner übernommen.

Zusammen mit dem Verein „Alte Druckkunst“ veranstaltet der Altstadt- und Museumsverein am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ein buntes Familienprogramm im Wangener Stadtmuseum. Der Verein „Alte Druckkunst“ aus Kißlegg wird eine Gutenberg-Druckpresse im Badstubeninnenhof aufbauen, auf der dann auch gedruckt werden kann. Außerdem können sich die Besucher im Museum auf einer originalen Boston-Tiegeldruckpresse von 1860 eine Andenkenkarte drucken. Es werden auch Stationen mit Tintenherstellung, Siegelgießen und Federschreiben aufgebaut. Der Eintritt am Internationalen Museumstag ist frei.