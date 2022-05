Audi schleift Radlerin mit

Glück im Unglück für eine 27-jährige Radlerin: Wie die Polizei meldet hat am Donnerstag gegen 10.45 Uhr ein 82-jährige Audifahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr Maria-Catharina-Reich-Straße/Siebenbürgenstraße die Fahrradfahrerin übersehen. Demnach stürzte sie bei der Kollision und wurde anschließend wenige Meter mit ihrem Fahrrad von dem Audi mitgeschleift. Hierbei überrollte der Pkw das Bein der Radlerin. Nach Polizeiangeben erlitt die 27-Jährige dabei nur leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die den exakten Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07588/984-0 zu melden.