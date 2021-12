Audi fährt in Leupolz gegen Hauswand

Ein Audi hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Leupolz die Hauswand eines Bäckerei gestreift. Das konnte die Polizei laut Pressemitteilung anhand von Autoteilen am Ort der Geschehens rekonstruieren. Nun sucht die den oder die Fahrerin.

Etwa gegen 5.30 Uhr fuhr derjenige auf der Kißlegger Straße in Leupolz aus Richtung Wangen kommend in Richtung Kißlegg. „Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kommt er nach links von der Fahrbahn ab und streift die Hauswand“, teilt die Polizei mit und beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 500 Euro, „an der Unfallstelle bleiben schwarze Fahrzeugteile eines Audi A3 zurück“.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/9840 entgegen.