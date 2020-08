Auch Wladimir Kaminer, Axel Hacke und Christine Urspruch kommen zu Landesliteraturtagen

Das Städtetrio Isny, Leutkirch und Wangen richtet von 17. Oktober bis 14. November die Landesliteraturtage aus. Die beteiligten Städte und der Landkreis Ravensburg wollen unter dem Motto „Weiterlesen“ auch über den Zeitraum des Lese-Festivals hinaus gemeinsam die Kulturlandschaft der Region bereichern, wie das Landratsamt mitteilt. In den vergangenen Wochen sei es gelungen, das umfangreiche Veranstaltungsprogramm, zu dem es online ab dem 24. August detaillierte Informationen gibt, mit Sorgfalt an die geltenden Corona-Regeln anzupassen. Nur eines vorweg: Angekündigt sind auch klangvolle Namen der Literaturszene.

Klangvolle Namen wirken mit

Federführende Akteure der landesweiten Literatur- und Kulturlandschaft würden sich versammeln – darunter Denis Scheck, Axel Hacke, Rufus Beck, Wladimir Kaminer, Christine Urspruch, Monika Helfer, Karin Kalisa und Karin Köhler. Viele Autoren sowie Künstler (wie Christine Urspruch) stammen aus der Region Württembergisches Allgäu.

Historie und Natur spielen eine Rolle

Das Städtetrio setze sich bei der Großveranstaltung im Herbst auch mit der eigenen, ereignisreichen Literaturgeschichte auseinander. So sei Großholzleute bei Isny im Jahr 1958 Austragungsort der Schriftstellertreffen der Gruppe 47 gewesen. Im dortigen Landgasthof Adler habe der damals noch unbekannte Günter Grass 1958 Auszüge aus seinem unveröffentlichten Roman „Die Blechtrommel“ vorgelesen und wurde schlagartig berühmt. Der Wangener Kreis habe sich zudem als Bewahrer des Eichendorff- Archivs und Zufluchtsort für schlesische Künstler und Schriftsteller nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet.

Neben der Geschichte würden die Allgäu-Städte ihren besonderen Naturraum in den Blick nehmen, denn was biete sich im Allgäu mehr an als eine gemeinsame Wanderung zu mythischen und sagenumwobenen literarischen Kraftorten inmitten der malerischen Landschaft? Darüber hinaus würden aktuelle Bezugspunkte des Literaturbetriebs aufgegriffen. Mit Karl-Heinz Ott werde das Hölderlin-Jubiläumsjahr gefeiert und Maria Beig mit einer Lesung zum ihrem 100. Geburtstag geehrt, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch neue Stimmen kämen zu Wort: In Kooperation mit dem Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg werde der renommierte Thaddäus-Troll-Preis in diesem Jahr im Rahmen der Landesliteraturtage verliehen. Der seit 1981 jährlich vergebene Preis gilt als besondere Auszeichnung für Autoren, deren Werken mehr Aufmerksamkeit verliehen werden soll.

Pop-Up-Slam auf Wochenmärkten

Ein Pop-Up-Slam auf den Wochenmärkten der drei Städte zeige als eines von vielen städteverbindenden Brückenprojekten, was Sprache kann. Er inspiriere laut Landkreis sicherlich nicht als einziges Format der Literaturtage den einen oder anderen dazu, selbst zum Verfasser literarischer Texte zu werden. Starfriseur Danny Beuerbach begeistere vor allem Kinder für das Vorlesen. Das sei sein Lohn, wenn er vor den drei Stadtbüchereien einen mobilen Salon aufbaut und Haare schneidet.