Auch wegen Corona: Musikhaus Förg schließt nach 45 Jahren in Wangen

Die Folgen der Pandemie auf den Einzelhandel werden auch in Wangen immer sichtbarer. Mit dem Musikhaus Förg in der Bindstraße und dem Geschenkartikel-Laden von Gaby Obert in der Schmiedstraße machen Ende Juni zwei weitere Traditionsgeschäfte in der Altstadt dicht.

Was sich sonst noch alles bei Handel und Gewerbe im Stadtzentrum tut: Die SZ gibt einen Überblick.

Warum schließt das Musikhaus Förg seine Wangener Filiale?

Seit kurzem liegt dem Förg-Faltprospekt im Eingangsbereich ein weiteres Blatt bei. Darauf werden die Kunden informiert, dass die Wangener Filiale des Musikhauses in der Bindstraße 17 zum 23. Juni zumacht – nach nunmehr 45 Jahren in der Altstadt. „Die Schließung fällt uns nicht leicht“, heißt es weiter.

Allerdings seien die „Auswirkungen der Pandemie, die gestiegenen Energiekosten und das allgemeine Kaufverhalten auch für uns spürbar“. Vor allem der Bereich Blasinstrumente sei wegen Corona ganz weggefallen, erläutert Wolfgang Förg auf SZ-Anfrage. Energiekosten seien zwar vorher schon ein Thema gewesen, aber durch den Krieg in der Ukraine „extrem geworden“, fügt der Inhaber hinzu.

Und der Trend zum Internet-Kauf habe sich in der Pandemie verstärkt. „Da gab es aber auch in unserem Online-Shop Zuwächse.“ Insgesamt hat Förg jedoch den Eindruck: „Viele Leute kommen nicht mehr zurück zum Einzelhandel.“ Die Entscheidung, die Wangener Filiale zu schließen, sei bereits um den Jahreswechsel herum gefallen.

Zwischen Bindstraße 17 und 21 tut sich was: Das Musikhaus Förg schließt am 23. Juni, dahinter ist ein Schönheitsstudio in die früheren Räume von Optik Wild eingezogen. Und das ehemalige Vochezer-Haus (ganz hinten in grün), wo mittlerweile „Baxx’s Wangen“ ausgezogen ist, steht seit einiger Zeit zum Verkauf. (Foto: bee)

Nun will Förg das Online-Geschäft ausbauen und sich auf den Stammsitz in Aichstetten-Altmannshofen konzentrieren (die zweite Filiale in Memmingen bleibt jedoch bestehen). In Wangen habe man wegen des begrenzten Platzes nicht das komplette Sortiment darstellen können, sagt der Inhaber. In der von Wangen in 20 Minuten erreichbaren Zentrale werde hingegen eine noch größere Auswahl wie bisher an Musikinstrumenten angeboten, samt Zubehör, Dienstleistungen und kleinerer Sofortreparaturen.

„Der Trend geht weg von den kleineren Läden“, so Wolfgang Förg. Viele Stammkunden und die Jugendmusikschule würden die Filialschließung in Wangen jedoch bedauern. Bis zum 23. Juni wird es in Wangen noch einen Räumungsverkauf geben, dann endet die 45-jährige Geschichte von Förg in Wangen.

Welches langjährige Geschäft macht ebenfalls zu?

Zwei Tage später als Förg, am 25. Juni, schließt „Obert Accessoires“. Der Geschenkartikel-Laden in der Schmiedstraße 11 war bis vor fünf Jahren noch auf der anderen Straßenseite beheimatet, insgesamt kann Inhaberin Gaby Obert auf 25 Jahre Selbstständigkeit zurückblicken.

Ihr Entschluss, nach einem Vierteljahrhundert im Einzelhandel aufzuhören, fiel laut eigener Aussage bereits Anfang des Jahres, nachdem das Weihnachtsgeschäft 2021 noch schlechter als im ersten Corona-Jahr gelaufen sei.

Nach 25 Jahren Selbstständigkeit hört Gaby Obert mit ihrem Geschenkartikel-Laden in der Schmiedstraße am 25. Juni auf. (Foto: bee)

„Die Pandemie hat Kraft gekostet und Motivation geraubt“, sagt Obert, die eigentlich noch fünf Jahre weitermachen wollte. Stattdessen hatte sie in den vergangenen beiden Jahren Zeit sich zu fragen, „ob sich das Ganze wirtschaftlich lohnt“. Auch bei ihr läuft aktuell der Räumungsverkauf.

Der Nachnutzer für die Gewerbefläche steht mit „von Poll Immobilien“ bereits fest. Die Geschäftsstelle Bodensee/Oberschwaben, die ihren Sitz in der Bindstraße 39 hat, wird noch in diesem Sommer in der Oberstadt einen weiteren Standort eröffnen. „Es geht um mehr Sichtbarkeit, damit wir unsere Objekte besser präsentieren können“, sagt Inhaber Peter Mösch.

Was tut sich außerdem in der Schmiedstraße?

In den früheren Räumen des Modegeschäfts „Xevery“ ist vor einigen Wochen das „Baxx’s Wangen“ eingezogen. Der Laden bietet handgefertigte Schuhe und Taschen sowie eine eigene Kollektion an Textilien und war zuvor 15 Jahre lang im Gebäude des früheren Elektrogeschäfts Vochezer in der Bindstraße angesiedelt.

Am anderen Ende der Schmiedstraße stehen die Räume der früheren „Jeans-Ecke“ weiter leer, das Modegeschäft schloss bereits vergangenes Jahr. Laut Makler Fabian Haslach könnte das Erdgeschoss mit der Ladenfläche in absehbarer Zeit verkauft werden.

Wie die Fläche dann genutzt würde, stehe noch nicht fest. Leer stehen in der Schmiedstraße aktuell auch die einstigen Räumlichkeiten des Vodafone-Shops, der Ende Januar schloss. Seit einiger Zeit ist zudem das Schaufenster der „Fellini Vinoteca“ in der Schmiedstraße 14 zugehängt. Das italienische Feinkostgeschäft war dort seit Anfang 2020 beheimatet, ist nun aber eine Straße weiter gezogen.

Welche Veränderungen gibt es in der Herrenstraße?

Die „Fellini Vinoteca“ von Inhaber Raffaele Greco wird demnächst ihre italienischen Spezialitäten in der Herrenstraße 8 anbieten – dort wo zuletzt ein Blumengeschäft war. Die Eröffnung sei in diesen Tagen geplant, sagt Vermieterin Sigrid Netzer.

Zwei Häuser weiter, im Haus Striebel in der Herrenstraße 12, war zwischen Dezember und April ein sogenannter „Pop-up-Laden“ untergebracht. Dieses „Übergangsgeschäft“ diente als Plattform für Produkte aus den Bereichen Nahrung, Kunst, Fotografie, Design, Wohnaccessoires, Möbel oder Mode. Aus der Interimslösung hat sich unter dem Namen „Elementar – Gutes für heute und morgen“ aber mittlerweile etwas Dauerhaftes entwickelt.

Aus dem Pop-up-Laden in der Herrenstraße hat sich der nun von einigen regionalen Herstellern betriebene „Elementar“-Laden entwickelt. (Foto: bee)

Dahinter stecken insgesamt neun regionale Hersteller, die ihre Unikate und die Produkte von Kommissionaren anbieten. Sie werben mit „fabelhaftem Design und feiner Kulinarik“, zu kaufen gibt es beispielsweise Kaffee, Schmuck, Kräuter, Papierkunst, Kleidung oder (Wohn-)Accessoires.

„Der Pop-up-Laden lief trotz Corona ganz gut“, sagt Britta Erk, die zu den aktuellen Ladenbetreibern gehört. Deshalb hätten sie und einige andere Hersteller sich dazu entschlossen, weiterzumachen. „Erst einmal für ein Jahr, aber das Ziel ist schon bis 2024, wenn hier Landesgartenschau ist“, so Erk weiter. Zusammen mit ihren Mitstreitern will sie das Geschäft auch zu einer Plattform für Künstler machen, die dort ausstellen können.

Schräg gegenüber, wo im früheren Verkaufsraum des Modegeschäfts „Gina Laura“ noch immer die Corona-Teststation der Wangener Rochus-Apotheke ist, steht eine spätere Nutzung weiterhin nicht fest. „Es gibt noch keinen fixen Nachfolger, die Suche geht weiter“, sagt Eigentümer Franzjosef Seitz auf Nachfrage. Und: „Mir wäre es wichtig, dass ein Einzelhändler reinkommt, das wäre gut für die Haupteinkaufsstraße der Altstadt.“

Wo in der Unterstadt ist noch Bewegung?

Nach dem Auszug von „Baxx’s Wangen“ steht die Gewerbefläche im früheren Vochezer-Elektrogeschäft leer. Das gesamte Gebäude wird seit einiger Zeit auf Immobilienportalen zum Verkauf angeboten – mit den Ladenräumen im Erdgeschoss, der Wohnung im Stockwerk darüber und den beiden unausgebauten Dachgeschossen.

Links daneben, in den früheren Räumen der Wild-Uhren-Schmuck-Optik GmbH, hat sich seit einigen Monaten das „Schönheitsstudio Clarifee“ niedergelassen. Inhaberin Maria Lust war bereits Anfang des Jahres vom Eselberg 4 in die Bindstraße 19 umgezogen.

Für den geplanten Kleiderladen von Diakonie und Deutschem Roten Kreuz in der Bindstraße 55 (die SZ berichtete) stehen nun Eröffnungstermin und Name fest. Das „Kleiderkarussell Wangen“ startet am Mittwoch, 6. Juli, um 10 Uhr mit dem ersten Verkaufstag, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Derzeit ist das Gebäude der früheren Raumausstattung Wachter noch eingerüstet, weil es für Wohnen und Gewerbe grundlegend saniert und renoviert wird.

Und was tut sich am Altstadtrand?

In die Räumlichkeiten des ehemaligen „Kunst & Dekor“ in der Karlstraße, die seit Sommer 2019 leer standen, ist seit rund zwei Wochen neues Leben eingekehrt. Der in der Lindauer Straße beheimatete Wangener Arbeitsprojekte-Verein APeVau hat die Gewerbefläche für die nächsten Jahre als weiteren Verkaufsstandort für Gebrauchtmöbel und Wohnaccessoires eingerichtet.

Der Arbeitsprojekte-Verein ApeVau verkauft jetzt auch in der Karlstraße im früheren „Kunst&Dekor“ seine Gebrauchtmöbel. (Foto: bee)

Beim Gebäudekomplex Klosterbergstraße 29, wo bis zum Beginn der Corona-Krise der Fonseca-Lebensmittelmarkt untergebracht war, tut sich weiter wenig – zumindest rein äußerlich. Laut Auskunft der Stadt laufen aber Gespräche mit einem Interessenten.

Und schließlich gibt es aktuell zwei Leerstände im Argencenter: der frühere S’Oliver-Shop im Erdgeschoss und die Fläche des ehemaligen Rossmann-Drogeriemarkts im Obergeschoss, beide sind vor Monaten ausgezogen. Für diese Gewerbeflächen befindet sich die Edeka Südbayern als Gebäudeeigentümer dem Vernehmen nach weiter in Gesprächen mit Interessenten.

Wo im Argencenter früher der Subway war, ist seit einigen Wochen das Schnellrestaurant „2Times“ drin. (Foto: bee)

Nichts Neues gibt es auch zur geplanten Erweiterung des Edeka-Supermarkts. Im Sommer soll es mit den eigentlichen Arbeiten auf der benachbarten Fläche des seit 2019 leer stehenden, ehemaligen Expert-Elektronikmarkts losgehen, bis Ende 2022 soll der größere Edeka dann eröffnen.

Für die frühere Subway-Filiale neben dem Haupteingang gibt es dagegen seit dem 24. April einen Schnellimbiss-Nachfolger. Er nennt sich „2Times“ und bietet aktuell in erster Linie Pizzen und Döner-Spezialitäten an.

Inhaberin Sibel Arslan plant jedoch, die Speisekarte in absehbarer Zeit zu erweitern: mit Salatgerichten (Bowls), Frühstück und Süßspeisen. Die 39-Jährige aus Neuravensburg, die zuvor bei Hochland in der Qualitätssicherung arbeitete, hat sich mit dem Schnellrestaurant laut eigener Aussage nun „den Traum von etwas Eigenem im Lebensmittelbereich“ erfüllt.