Auch Wangen räumt am Wochenende auf

Das Ziel der „Cleanup-Days“ ist schnell erklärt: Die Wiesen, Wälder, Flüsse, Seen und Gipfel des Allgäus sollen von Müll befreit werden. Um das zu erreichen, ziehen selbstorganisierte Teams im Zeitraum 14. bis 16. August los, um ein Gebiet ihrer Wahl von Unrat zu säubern. In diesem Jahr unterstützt Isny Marketing als Ausgabe- und Rücknahmestelle der Müllsäcke, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Ins Leben gerufen worden sei die Aktion vergangenes Jahr von einem Zusammenschluss aus befreundeten Bergsteigern, Fotografen, Designern und Ingenieuren, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Natur der Allgäuer Alpen zu schützen. Bei der Premiere hätten rund 300 Teilnehmer, aufgeteilt in 60 Teams, mehr als eine Tonne Müll gesammelt und damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Im Internet registrieren

Wer mitmachen möchte, kann sich und sein Team auf der Internetseite der Veranstaltung unter www.plasticfreepeaks.com registrieren. Eine interaktive Karte gibt Auskunft darüber, wo bereits Teams starten und in welchen Gebieten Müll gesammelt wird.

Die sogenannten „Cleanup-Kits“ – bestehend aus Müllsack, Handschuhen und Greifzange – werden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt und können an verschiedenen zentralen Punkten abgeholt werden. In Isny können die Teams diese ab Donnerstag, 13. August, zu den Öffnungszeiten des Tourismusbüros abholen. Bis Sonntagabend dürfen die gefüllten Müllsäcke zurückgegeben werden, neben der Radservice-Station am Kurhaus wird ein Ablageort eingerichtet.

Beim Wandern Müllbeutel mitnehmen

Neben den Wanderrouten darf laut Veranstalter auch im Wangener Stadtgebiet gesammelt werden. Und auch über die „Cleanup-Days“ hinaus würden sich diese freuen, wenn Wanderer stets einen Müllbeutel dabeihaben, um liegen gebliebenen Müll mitzunehmen