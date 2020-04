Auch Wangen hat nun eine Fieberambulanz

Nach Weingarten hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg im Landkreis Ravensburg auch in Wangen offiziell eine sogenannte Fieberallianz eingerichtet. Sie löst ab Mittwoch, 8. April, von der Organisationsstruktur her die dort seit einer guten Woche bestehende Corona-Schwerpunktpraxis ab, die von hiesigen Hausärzten bis jetzt betrieben wurde.

Die Öffnungszeiten der beiden Fieberambulanzen in Weingarten (im Gebäude des früheren Krankenhauses 14 Nothelfer) und in Wangen (GEG-Gebäude, frühere Jugendmusikschule) werden vereinheitlicht, wie die KV weiter mitteilt – beide Standorte sind ab 8. April täglich von 15 bis 18 Uhr in Betrieb. In den Ambulanzen untersuchen Ärzte Infektionspatienten, nehmen bei Bedarf einen Abstrich vor und entscheiden je nach Symptomen und Krankheitsbild, ob die Patienten in häusliche Quarantäne geschickt werden oder bei schwerem Verlauf stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Der Weg für die Patienten in die Fieberambulanzen führt über die Hausärzte und, falls die Patienten ihren Hausarzt telefonisch nicht erreichen oder keinen Hausarzt haben, über die Rufnummer 116117 (KV-Bereitschaftsdienst). Auf keinen Fall sollen Patienten direkt ohne vorherige Anmeldung in die Fieberambulanz kommen, so die Kassenärztliche Vereinigung weiter.

„Ich bin der Kassenärztlichen Vereinigung, unseren niedergelassenen Ärzten und der Stadt Wangen sehr dankbar, dass wir jetzt zwei Fieberambulanzen im Landkreis haben“, wird Landrat Harald Sievers in der Mitteilung zitiert. Demnach sieht Sievers in den beiden Einrichtungen der KV eine „wichtige Entlastung für die niedergelassenen Ärzte und die Krankenhäuser und gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag zu einer besseren ambulanten Krankenversorgung“.

Einen Beitrag für diese Versorgung erbringt auch die Corona-Schwerpunktpraxis im früheren Leutkircher Krankenhaus, die von einigen dortigen Hausärzten betrieben wird und am vergangenen Montag gestartet ist.