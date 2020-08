Auch Puppenspieler sind systemrelevant

Gespielt wird von Mittwoch bis Samstag täglich um 15 Uhr. Eine Reservierung ist wegen der individuellen Bestuhlung in der Häge-Schmiede unbedingt rechtzeitig (und möglichst schon zwei Tage vorher) erforderlich und kann unter der Theater-Telefonnummer 07522 / 914353 vorgenommen, die Karten bei Kooperations-Partner Spielwaren Rupp an der Braugasse abgeholt werden. Nur in Ausnahmefällen gibt es die Karten auch an der Theaterkasse. Ein Mund-Nasenschutz muss mitgebracht, aber nur bis zum Sitzplatz getragen werden. Der Eintritt kostet drei Euro. Mehr Informationen zum Theater gibt es unter www.wangener-puppentheater.de.