Auch Prato feiert in diesem Jahr anders

In den vergangenen Jahren sind immer mindestens zwei Busse von Wangen in die Partnerstadt Prato zum dortigen Stadtfest am 8. September gefahren. Dieses Jahr feiert Prato in sehr reduzierter Form. Es sind keine Delegationen aus den Nachbarstädten und auch nicht aus den Partnerstädten eingeladen. Der Corteggio Storico, der große historische Umzug fällt aus. Das geht aus einer Pressemitteilung des Partnerschaftsvereins hervor.

Im Wesentlichen finden nur die kirchlichen Feierlichkeiten statt. Im Dom findet am Vormittag die Festmesse mit einer beschränkten Zahl an Gläubigen statt. Der Domchor unter Paolo Fissi singt mit nur zwölf Sängern und drei Solisten, die auch den Wangenern von der Jubiläumshymne bekannt sind. Anlass des Festes ist seit dem Mittelalter die Verehrung des Mariengürtels, der in einer Seitenkapelle des Domes verwahrt und am Fest Mariä Geburt dort auf dem Altar ausgestellt ist. Seit Sonntag dürfen die Gläubigen mit Abstand am Altar vorbeigehen, aber nicht, wie sonst üblich, die Reliquie mit der Hand berühren oder küssen.

Am Abend ist auf dem Domplatz, wo sonst der historische Umzug durchzieht und tausende von Personen sich drängen, für namentlich eingeladene Personen gestuhlt. Fünf mittelalterliche Gruppen treten auf und zwei Solisten. Zunächst soll eine Ehrung für das in der Lockdown-Zeit besonders belastete Personal des Gesundheitswesens stattfinden, gegen 22 Uhr folgt die Segnung mit der Marienreliquie von der Außenkanzel des Domes und zum Abschluss eine Lasershow am Nachthimmel mit Musik.