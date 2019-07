Auch Kunstschmiede, Dorfladen und „Schatzküche“ aus Wangen freuen sich über Leader-Förderung

Acht Projekte aus dem Württembergischen Allgäu dürfen sich über eine Geldspritze in Höhe von insgesamt einer halben Million Euro aus dem EU-Leader-Fördertopf freuen. Dazu gehören laut einer Mitteilung auch der Umzug einer Neuravensburger Kunstschmiede, der Ausbau des Dorfladens Primisweiler und die „Schatzküche“ aus Karsee, bei der es um alte und neue Kochrezepte und Produkte geht.

Unter den insgesamt fünf privaten Projekten, die jetzt einen positiven Förderbescheid vom Leader-Steuerungskreis der Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu erhalten haben, ist die Metallart-Kunstschmiede in Neuravensburg. Inhaber Martin Tretter will vom Ortszentrum an der Bodenseestraße (gegenüber des Edeka-Parkplatzes) ins Mischgebiet zwischen Landesstraße und neuem Wohngebiet Roggenzell ziehen. „Dort soll ein Werkstattgebäude samt Büro und Ausstellungsfläche entstehen“, so Tretter auf SZ-Anfrage. „Alles soll naturnah gestaltet werden, eventuell mit E-Bike-Tankstelle und Rastplatz für Radler.“ Der Kunstschmied kann sich vorstellen, dass der Umzug „im optimalen Fall“ Ende 2020 vonstatten geht, die bisherigen Räumlichkeiten an der Bodenseestraße mit Ladengeschäft und Werkstatt könnten dann anderweitig vermietet werden.

Ebenfalls das Leader-Gremium überzeugt hat die ehrenamtliche Betreibergenossenschaft des Dorfladens in Primisweiler. Hierbei geht es laut Mitteilung um das Konzept einer „ganzheitlichen, energieeffizienten und barrierefreien Modernisierung“ des Ladens an der Durchgangsstraße. Eine Förderzusage zur Festigung der Existenz erhielt auch ein privater Betreiber regionaler Lebensmittelautomaten aus Argenbühl. Dieses Vorhaben überzeugte laut Mitteilung durch seinen Beitrag zur Nahversorgung und zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung. Wo der Automat mit regionalen Lebensmitteln schließlich aufgestellt wird, stehe noch nicht fest.

Gemeinde sammelt digitale Daten über Kirchen und Wegkreuze

Auch einige Kommunen dürfen sich über eine Förderzusage freuen, beispielsweise Wangen über die „Schatzküche Karsee“. In dem Teilort soll eine Plattform zum Austausch, Ausprobieren und Entdecken alter und neuer regionaler Rezepte und Produkte aufgebaut werden. Damit soll bei alt und jung das Interesse für die heimische Küche wieder geweckt werden. Interessierte treffen sich dabei in der alten Schule, werden je nach Jahreszeit kochen, backen oder einmachen und stellen die Rezepte und Erfahrungen anschließend online der Öffentlichkeit zur Verfügung. Mit ihrem Vorhaben, die landesweit einzigartige sakrale Kulturlandschaft des Württembergischen Allgäus durch Kartierungs- und Recherchearbeiten touristisch aufzuwerten und nachhaltig zu sichern, überzeugte auch die Gemeinde Kißlegg den Leader-Steuerungskreis und kann sich somit über eine Zusage für das europäische Förderprogramm freuen.

Auch den Betreibern des Alcazars in Leutkirch steht für ihre Reaktivierung des Seehofs mit vermietbaren Gästezimmern und einem angebauten Eventstadel für Hochzeiten und andere Feierlichkeiten am Ellerazhofer Weiher eine Leader-Förderung in Aussicht. Die einzige Alpe in Baden-Württemberg in Bolsternang erhielt ebenso einen positiven Beschluss des Gremiums. Hier wird eine neue Alphütte mit Übernachtungsmöglichkeiten und integriertem Andachtsraum entstehen. Ergänzt werden soll das Projekt durch den Betrieb als Sommerweide und verschiedenste Events rund um das Thema „Leben mit der Natur“. Schließlich steht auch der Stadt Leutkirch eine Unterstützung für das Einrichten eines Spieloasen- und Erlebniswegs in Aussicht. In Zusammenarbeit mit dem „Familienbündnis Leutkirch im Allgäu“ sollen an ausgewählten Standorten barrierearme Spielstationen errichtet werden.

Der 28-köpfige Leader-Steuerungskreis der Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu hatte sich zu seiner sechsten Projektauswahlsitzung in Aichstetten getroffen und beriet dabei über 21 Projektideen, die sich um eine Leader-Förderung beworben hatten. Den genannten acht Vorhaben aus der Region steht nun eine finanzielle Unterstützung von insgesamt über einer halben Million Euro durch das europäische Leader-Programm in Aussicht.