Auch in Wangen gibt es Kritik an geplanter Umsatzsteuer auf VHS-Kurse

Der Verband der Volkshochschulen (VHS) sowie Städte und Gemeinden in ganz Deutschland laufen Sturm gegen die Pläne der Bundesregierung: Das Vorhaben, für allgemeine Weiterbildung – sprich auch VHS-Kurse – 19 Prozent Umsatzsteuer zu erheben, stößt auf erhebliche Kritik. Denn wer sich künftig weiterbilden will, dem drohen deutlich höhere Kosten als bisher.

Nun versuchen einige Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, den Gesetzentwurf im Bundesrat zu blockieren. Dass sich Politiker unterschiedlicher Parteien an die Seite der Volkshochschulen stellen, hat auch der Wangener VHS-Chef schon erlebt. Er glaubt nicht, dass sich für die Steuererhöhung eine Mehrheit findet.

„Ich habe mich des Themas, sensibilisiert unter anderem durch den Leiter der VHS Wangen im Allgäu, schon länger angenommen und befinde mich im intensiven Austausch mit führenden Finanzpolitikern der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion“, sagt beispielsweise der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller zur SZ-Berichterstattung über die Kritik an den Steuerplänen. Das Vorhaben der Großen Koalition findet sich im „Gesetzesentwurf zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“.

Begründet wird die Abschaffung der Umsatzsteuerbefreiung mit der Anpassung an EU-rechtliche Vorgaben. Dem Entwurf zufolge sollen künftig nur noch direkt beruflich verwendbare Weiterbildung von der Umsatzsteuerpflicht befreit werden. Was eine „direkt beruflich verwendbare Weiterbildung“ ist, kann laut VHS-Sprechern in vielen Fällen nicht genau definiert werden.

Aus dem Büro des Bundesabgeordneten Müller heißt es, dass es zu dem Thema am 14. Oktober eine öffentliche Sachverständigenanhörung des zuständigen Finanzausschusses geben werde. „Obwohl ich dem Ausschuss nicht angehöre, werde ich nach Rücksprache mit der zuständigen Arbeitsgruppenvorsitzenden meiner Fraktion bei diesem Termin dabei sein, um zu klären, ob uns die seitens des Bundesfinanzministeriums als Begründung angeführte europäische Mehrwertsteuerrichtlinie zur Umsatzbesteuerung der VHS-Kurse zwingt“, so die Erklärung des CDU-Politikers. Und weiter: „Das empfände ich mit Blick auf das immer wieder propagierte lebenslange Lernen als sehr unbefriedigend.“

Der Leiter der Wangener VHS, Lorenz Macher, auf den sich Axel Müller bezieht, nimmt auf SZ-Anfrage Stellung zu den Plänen der Bundesregierung: „Bei uns war die Begeisterung natürlich nicht groß. Wir wurden vom Verband schon vorgewarnt, dass so was kommen könnte“, sagt Macher zu den Umsatzsteuerplänen. Als VHS wolle man einem möglichst breiten Publikum so günstig wie möglich Zugang zu Bildung verschaffen, erklärt er die Intention der Volkshochschulen.

Der Gesetzentwurf hingegen erschwere Chancengleichheit und lebenslanges Lernen. „Er würde für unsere Teilnehmer die Kurse auf einen Schlag teurer machen.“ Der Wangener VHS-Chef habe schon mit einigen Landes- und Bundespolitikern Kontakt aufgenommen und das, wie er berichtet, durchaus erfolgreich. „Klar, der Gesetzentwurf macht mir Sorgen. Aber es stimmt mich positiv, dass alle Politiker, die ich kontaktiert habe, auf unserer Seite sind“, berichtet der VHS-Chef und fügt hinzu: „Das schöne ist, dass diese Allianz gegen das geplante Gesetz parteiübergreifend ist.“