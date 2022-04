Auch in 2022 kein Oldtimertreffen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1. Wangener Oldtimer- und Klassiker Club e.V. hielt am 7. April seine Hauptversammlung ab. Bedingt durch die Corona-Pandemie war es die erste Hauptversammlung seit 2019.

In den vergangenen zwei Jahren konnte leider nur sehr wenig durchgeführt werden. Umso mehr wurde das geschätzt, was noch möglich war. Oldtimertreffen benachbarter Clubs fielen aus oder konnten in begrenzten Zeiträumen unter Auflagen durchgeführt werden. Es waren ebenfalls unter Auflagen nur wenige kleinere Ausfahrten und Zusammenkünfte möglich.

In diesem Jahr muss leider das Internationale Wangener Oldtimer- und Klassikertreffen ausfallen. Der Club hofft jedoch, dass 2023 wieder ein geeigneter Platz zur Verfügung stehen wird und im nächsten Jahr die Corona-Auflagen Geschichte werden.

Bei den Neuwahlen des Vorstands wurden bestätigt: Julius Biggel als 1. Vorsitzender, Gertrud Boll als Kassier und Gerd Schneider als Schriftführer. Neu hinzugekommen sind Markus Peter Reich als 2. Vorsitzender und Hans-Jörg Poppele als Beisitzer.