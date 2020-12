Auch DRK Wangen will kostenlose Corona-Tests anb

Nachdem das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Altkreis Ravensburg bekanntgab, dass es dort flächendeckend vor Weihnachten kostenlose Corona-Schnelltests anbieten will (die SZ berichtete), hat eine ähnliche Aktion auch der Wangener DRK-Kreisverband angekündigt. Laut Kreisgeschäftsführer Jörg Kuon müssten die Details zu Datum, Zeit oder Orten unter anderem aber noch mit den Kommunen abgeklärt werden. Sicher ist bereits jetzt, dass auch das DRK in Wangen vor Weihnachten bei der Aktion dabei ist und kostenlose Schnelltests anbieten will, wie der Ortsverband auf SZ-Anfrage mitteilte. Über Einzelheiten will der Kreisverband in den nächsten Tagen informieren.