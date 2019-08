Auch der Italienische Abend in Wangen lockt viele

Auf etwa eine Million Euro beziffert die Polizei den Schaden, der beim Großbrand des landwirtschaftlichen Anwesens in Schweinebach entstanden ist. Außerdem meldete die Feuerwehr am späten Freitagabend entgegen ersten Informationen vom Nachmittag, dass drei Personen leicht verletzt worden sind. Diese Mitteilung bestätigte am Sonntag ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Rasch stand schon am Freitagabend die Brandursache fest: „Ein Zeuge hatte den Einschlag des Blitzes aus einer ...